«Барыс» не вел переговоров с Ржигой. Клуб может возглавить Юрий Михайлис («Хоккей без зрителей»)

«Барыс» не вел переговоры с , сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Новым главным тренером клуба, скорее всего, станет Юрий Михайлис, отец форварда Никиты Михайлиса.

Специалист возглавляет из ВХЛ.

«Сам Ржига, подтверждая переговоры с клубом из Нур-Султана в общении с прессой, ведет двойную игру и раскачивает другие команды, чтобы показать заинтересованность к себе», – утверждает телеграм-канал.

Ранее стало известно, что 61-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Чехии, который занимал с 2017 года.

Ржига о «Барысе»: «Я один из кандидатов, пока ничего не решено»