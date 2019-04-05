«Барыс» не вел переговоров с Ржигой. Клуб может возглавить Юрий Михайлис («Хоккей без зрителей»)

«Барыс» не вел переговоры с Милошем Ржигой, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Новым главным тренером клуба, скорее всего, станет Юрий Михайлис, отец форварда Никиты Михайлиса.
Специалист возглавляет «Номад» из ВХЛ.
«Сам Ржига, подтверждая переговоры с клубом из Нур-Султана в общении с прессой, ведет двойную игру и раскачивает другие команды, чтобы показать заинтересованность к себе», – утверждает телеграм-канал.
Ранее стало известно, что 61-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Чехии, который занимал с 2017 года.
Ржига о «Барысе»: «Я один из кандидатов, пока ничего не решено»