Андрей Скабелка: «Совмещать посты в клубе и в сборной больше не буду. В мире это только Россия и Казахстан используют»

Главный тренер рассказал о возможной работе со сборной Беларуси и отношении к совмещению постов.

– Вы остаетесь в сборной Казахстана?

– Нет, конечно. Тренер «Барыса» автоматически получает сборную.

– Когда в последний раз на вас выходили белорусские команды с какими-либо предложениями?

– Никогда.

– Хотелось бы поработать со сборной Беларуси?

– Естественно, это моя страна. Я здесь живу, работаю. Никогда не знаешь, что будет завтра. Даже в короткой перспективе сейчас непонятно, что происходит в мире. Единственное, совмещать посты в клубе и в сборной я больше не буду. Это большой объем работы. Везде надо заниматься на 100 процентов.

Если ты работаешь в , погружен в работу, в команду. Сборная идет параллельно, надо тоже быть погруженным. Всегда есть вероятность, что где-то не на 100 процентов это будет. Сейчас в мире только Россия и Казахстан используют совмещение. Везде, во всех странах в клубах и сборных отдельные тренеры, – сказал Скабелка.