«Знарок точно остается». Жамнов о тренере «Спартака»

Генеральный менеджер «Спартака» подтвердил информацию о том, что продолжит работу на посту главного тренера красно-белых.

— У Знарка активировалась опция второго года, или контракт переподписан на новых условиях?

— У него все нормально, там контракт по схеме «1+1». Знарок точно продолжит работать в , он однозначно остается, а технические моменты пока не решены из-за ситуации с самоизоляцией. Мы ждем, когда закончится эпидемия. Олег Валерьевич хочет остаться, мы тоже хотим, чтобы он остался. Так что все хорошо.

— Получается, изменение среди тренеров только одно: вместо Уланова будет Федосов.

— Да, именно так. Контракты с Витолиньшем и Соловьевым будут продлены, это чисто технические детали. Весь штаб, кроме Уланова, остается прежним, – сказал Жамнов.

По итогам минувшего чемпионата «Спартак» занял в таблице Запада 5-е место. В первом раунде плей-офф красно-белые уступили московскому «Динамо» (2-4).