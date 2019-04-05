«Знарок точно остается». Жамнов о тренере «Спартака»

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов подтвердил информацию о том, что Олег Знарок продолжит работу на посту главного тренера красно-белых.
— У Знарка активировалась опция второго года, или контракт переподписан на новых условиях?
— У него все нормально, там контракт по схеме «1+1». Знарок точно продолжит работать в «Спартаке», он однозначно остается, а технические моменты пока не решены из-за ситуации с самоизоляцией. Мы ждем, когда закончится эпидемия. Олег Валерьевич хочет остаться, мы тоже хотим, чтобы он остался. Так что все хорошо.
— Получается, изменение среди тренеров только одно: вместо Уланова будет Федосов.
— Да, именно так. Контракты с Витолиньшем и Соловьевым будут продлены, это чисто технические детали. Весь штаб, кроме Уланова, остается прежним, – сказал Жамнов.
По итогам минувшего чемпионата КХЛ «Спартак» занял в таблице Запада 5-е место. В первом раунде плей-офф красно-белые уступили московскому «Динамо» (2-4).