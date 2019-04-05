«Трактор» объявил об уходе Авцина, Меньшикова и еще 9 игроков. Щербаку предложен новый контракт

Теги Трактор переходы Сергей Коньков Андрей Попов Дмитрий Калинин Станислав Галимов Антон Глинкин КХЛ Артем Бородкин Виталий Меньшиков Александр Авцин Сергей Терещенко Никита Щербак Никита Комаров Эндрю Кэйлоф Хоккей

«Трактор» объявил об изменениях в составе.

Челябинский клуб покинули 11 хоккеистов – вратарь Станислав Галимов, защитники Артем Бородкин, Дмитрий Калинин, Виталий Меньшиков, Сергей Терещенко, нападающие Эндрю Кэйлоф, Андрей Попов, Антон Глинкин, Александр Авцин, Сергей Коньков и Никита Комаров.

Все они стали неограниченно свободными агентами.

Также клуб сделал квалификационное предложение форварду Никите Щербаку

ЦСКА рвет контракты ради потолка, Мозякин ведет переговоры с «Магниткой». Онлайн первого дня переходов в КХЛ

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья