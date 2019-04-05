«Трактор» объявил об уходе Авцина, Меньшикова и еще 9 игроков. Щербаку предложен новый контракт

«Трактор» объявил об изменениях в составе.
Челябинский клуб покинули 11 хоккеистов – вратарь Станислав Галимов, защитники Артем Бородкин, Дмитрий Калинин, Виталий Меньшиков, Сергей Терещенко, нападающие Эндрю Кэйлоф, Андрей Попов, Антон Глинкин, Александр Авцин, Сергей Коньков и Никита Комаров.
Все они стали неограниченно свободными агентами.
Также клуб сделал квалификационное предложение форварду Никите Щербаку.
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