Вайсфельд о целях Овечкина в карьере: «Олимпийских чемпионов много, а лучший снайпер в истории НХЛ всего один»

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Хоккейный эксперт, комментатор «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал заявление гендиректора «Динамо» о попытке навязать «Вашингтону» борьбу за Александра Овечкина

Срок контракта россиянина с «Кэпиталс» истекает по окончании сезона-2020/21. 

«Убежден, что Овечкин сейчас сделает все, чтобы остаться за океаном и бороться за звание лучшего снайпера в истории НХЛ, стараться побить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола, у Овечкина – 706, прим. Sports.ru). Мне очень не верится, что, учитывая это, Александр рвется играть в родном «Динамо».

Но со стороны московского клуба это хороший пиар-ход. «Попробуем побороться». Ну а кто мешает-то? «Динамо» же не стало заявлять, что Овечкин через год будет играть в КХЛ. А чисто гипотетически можно бороться за любого свободного агента, даже за Овечкина. Это как судей обсуждают: «Мог бы дать пенальти». Мог, а мог и не дать.

Не повлияет ли на решение Овечкина грядущая Олимпиада? Победа на Играх – очень важная вещь, и звание олимпийского чемпиона присуждается навсегда. С этим никто не спорит. Но все-таки олимпийских чемпионов много. А вот лучший хоккейный снайпер всех времен и народов в НХЛ только один. И если уж выбирать… Думаю, Александр предпочтет попытаться превзойти Гретцки», – сказал Вайсфельд. 

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