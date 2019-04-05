Вайсфельд о целях Овечкина в карьере: «Олимпийских чемпионов много, а лучший снайпер в истории НХЛ всего один»

Хоккейный эксперт, комментатор «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал заявление гендиректора «Динамо» о попытке навязать борьбу за .

Срок контракта россиянина с «Кэпиталс» истекает по окончании сезона-2020/21.

«Убежден, что Овечкин сейчас сделает все, чтобы остаться за океаном и бороться за звание лучшего снайпера в истории , стараться побить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола, у Овечкина – 706, прим. Sports.ru). Мне очень не верится, что, учитывая это, Александр рвется играть в родном «Динамо».

Но со стороны московского клуба это хороший пиар-ход. «Попробуем побороться». Ну а кто мешает-то? же не стало заявлять, что Овечкин через год будет играть в . А чисто гипотетически можно бороться за любого свободного агента, даже за Овечкина. Это как судей обсуждают: «Мог бы дать пенальти». Мог, а мог и не дать.

Не повлияет ли на решение Овечкина грядущая Олимпиада? Победа на Играх – очень важная вещь, и звание олимпийского чемпиона присуждается навсегда. С этим никто не спорит. Но все-таки олимпийских чемпионов много. А вот лучший хоккейный снайпер всех времен и народов в НХЛ только один. И если уж выбирать… Думаю, Александр предпочтет попытаться превзойти Гретцки», – сказал Вайсфельд.