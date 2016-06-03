Никита Сошников: «В «Торонто» видел людей, которые боялись Бэбкока – он просто съедал их»

Форвард «Салавата Юлаева» поделился мнением о работе с Майком Бэбкоком в .

– Вы понимаете теперь, почему бывший тренер «Торонто» оказался в черном списке клубов ?

– Я не скажу, что он в черном списке. Мне кажется, он в следующем сезоне найдет работу. Другой вопрос, хочет ли он сам работать? У него и так все в порядке в плане финансов. Но я ничего плохого о нем не могу сказать. Он был справедлив по отношению ко мне. Он почему-то не видел меня выше четвертого звена.

Но когда я разыгрался и стал нормально себя чувствовать на льду — сразу стал получать больше времени. Нам нужны были победы, и он играл теми, кто был на ходу. У меня не было с ним конфликтных ситуаций. Но я никогда не стеснялся ему отвечать, если он был в чем-то не прав.

Но я видел людей, которые его боялись — он просто съедал их. Мне он сам говорил, что если считаешь и видишь по-другому — говори, – сказал Сошников.