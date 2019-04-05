«В телевизоре говорят о помощи, но c товарищем в банке не стали разговаривать. Ему нечем платить за ипотеку». Людучин о коронавирусе

Бывший нападающий высказал мнение о ситуации с в России.

«Сначала я был спокоен, потом начал чуть-чуть опасаться. Точно не мог поверить, что будет такой масштаб. Вроде XXI век, а тут такие вещи. Кто-то говорит, что этот вирус был разработан в каких-то лабораториях. Много чего говорят…

Люди гибнут по всему миру, конечно, я не мог и предположить такого. Смотрел сериал «Тюдоры», там показывали чуму – нельзя даже к человеку прикасаться. Есть сейчас схожее ощущение у меня.

Я напуган был, причем в первую очередь не за себя, а за близких мне людей. Ехал из Казахстана к сыну, потом к родителям и думал, что могу быть переносчиком вируса.

Людям государство должно в такой ситуации помогать. Про помощь в телевизоре постоянно говорят, но мой товарищ с ипотекой пришел в банк, а с ним даже разговаривать не стали. Ему сейчас нечем платить, потому что не работает.

Государство обещало отсрочку, а банк с ним даже разговор не ведет. Как-то странно. Кому-то дают отсрочку, а кому-то – нет», – сказал Людучин.

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!