Ковальчук об отъезде в КХЛ в 2013 году: «Отец очень хотел, чтобы я выиграл Олимпиаду»

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук высказался о своем отъезде из «Нью-Джерси» в в 2013 году.

– Вы подписали контракт на 100 миллионов долларов с , но после решили уехать играть в Россию на пять лет. Насколько тяжело вам было решиться на этот шаг?

– Это был отличный выход для обеих сторон. «Девилс» тогда были не в лучшем положении. Я уехал в Россию, где провел очень крутое время с семьей, с моей мамой. И для моих детей было важно вернуться в то место, где они родились.

– Могли бы вы побить более серьезные рекорды в НХЛ, если бы не вернулись в Россию? Может быть, обогнали бы Ови.

– Никогда не знаешь, что будет. Но я сделал правильное решение на тот момент. Мой отец очень хотел, чтобы я выиграл Олимпиаду. Он ушел из жизни 12 лет назад. Я решил для себя, что его цель - это моя цель.

Перед Олимпиадой я узнал, что энхаэловцев туда не пустят и решил поиграть в КХЛ еще один год. Думаю, сейчас мое состояние здоровья гораздо лучше, чем на момент моего возвращения в КХЛ, – приводит слова Ковальчука в подкасте Cam and Strick .