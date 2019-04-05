Вайсфельд о потолке зарплат в КХЛ: «Запорожцу» невозможно конкурировать с «Феррари». А на «Мерседесе» уже есть смысл погонять»

Хоккейный менеджер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о потолке зарплат в .

Совет директоров лиги установил его размер в следующем сезоне на уровне 900 миллионов рублей.

– Увеличится ли число клубов, которые будут всерьез претендовать на Кубок Гагарина? Появятся ли шансы у условной «Сибири» или «Нефтехимика» стать чемпионом?

– Как минимум, их шансы станут выше. Ведь потолок вводится для того, чтобы подравнять финансовые возможности команд и тем самым повысить конкуренцию в лиге. А значит, и интерес со стороны болельщиков. И тут надо учитывать один момент, который далеко не все понимают.

Вот, допустим, есть команда не самая бедная, но и не супер богатая. Менеджеры говорят хозяину клуба: «Давайте добавим в бюджет 100 миллионов и купим парочку известных игроков». А он думает: «Ну прибавлю я сто, а вот другие клубы добавят по 600. И какой смысл мне тратить деньги?». Это если потолка нет. А когда он появляется, люди уже понимают - они могут реально бороться за победу в чемпионате. И тогда амбициозные хозяева клубов-середняков уже могут пойти на увеличение бюджета.

Потому что невозможно «Запорожцу» конкурировать с «Феррари». И если даже тебе предлагают его форсировать, ты понимаешь, что «Феррари» никогда не догонишь. Другое дело – попробовать на «Мерседесе» против «Феррари» погонять. Тут уже есть смысл вложиться, появляется стимул. Потому что разница не так уж велика.

Без потолка зарплат у нас ведь в лиге даже невозможно понять – кто хороший менеджер, а кто плохой? Ну как сравнить работу специалистов в и, к примеру, в «Адмирале»? Кто из них лучше? Тренеров еще можно с натяжкой оценивать, а вот менеджеров – вообще никак при столь разных бюджетах клубов.

При потолке зарплат лига станет сразу более привлекательной в спортивном смысле. Это одно, а второе - менеджерам уже придется голову поломать, а не просто тратить деньги. Для качественной работы на рынке потребуются профессионалы, – сказал Вайсфельд.