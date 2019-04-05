Миронов о коронавирусе: «Думать: «А, водки выпьем, продезинфицируемся», – это полная фигня. Все очень серьезно»

Защитник Андрей Миронов поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

«Надо ждать, чтобы все успокоилось. В Китае угроза сходит на нет, и слава богу. Приостановилась эпидемия, люди идут на поправку. Главное – не надеяться на русский «авось». Не думать: «А, пофиг, меня не затронет».

Призываю всех сидеть дома, понимать важность ситуации. Выходные дали не для того, чтобы шашлыки в парках жарить. «А, водки выпьем – продезинфицируемся». Это все фигня, полная фигня. Все очень серьезно.

Никто не знает, к кому цепляется коронавирус, к кому нет. Я не вижу смысла рисковать. Потому-то и уехал за город и сижу дома, закупившись продуктами. Спокойно сидим, никуда не выходим. И всех призываем к тому же!», – сказал Миронов.

Миронов о коронавирусе: «Борща поел, и нормально – дезинфекция организма проведена»