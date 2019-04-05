Василий Пономарев: «В России неправильно растят центров. Игре на вбрасываниях обучить некому»

Теги сборная России U18 Канадская хоккейная лига Шоуиниган детский хоккей Сергей Голубович Чемпионат.com Василий Пономарев Хоккей

Форвард «Шоуинигана» и юниорской сборной России Василий Пономарев поделился мнением о подготовке центрфорвардов в российском хоккее и проблемах с игрой на вбрасываниях. 

«Думаю, что нет персонала, который мог бы обучить этому. У меня в Канаде сначала было 47% на точке и старт сезона по вбрасываниям я провалил. Генеральный менеджер знал, что мне нужно улучшать этот компонент, и пригласил тренера по вбрасываниям.

Им оказался действующий судья НХЛ, который даже ездил на Матч звезд. Выглядит он, конечно, очень мощно. Весит, наверное, килограммов 110, но какое у него катание! Он хорошо меня подучил, мы около часа отрабатывали вбрасывания, и после этого мой показатель стал лучше.

Мы неправильно растим их, больше внушаем, что все должны забивать и больше играть от нападения. Я считаю, что центр в первую очередь должен сыграть в обороне, а уже потом двигаться вперед. Хочу сказать огромное спасибо Сергею Владимировичу Голубовичу, он помог мне улучшить игру как хорошего центрального, который умеет играть универсально.

Нужно больше внимания уделять игре в обороне. Нападающий должен быть универсальным», – сказал Пономарев. 

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