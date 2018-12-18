Кадейкин может подписать контракт с «Детройтом»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин может продолжить карьеру в , подписав контракт новичка с «Детройтом», сообщает «Бизнес Online».

30 апреля 2020 года Кадейкин может стать ограниченно свободным агентом.

В случае отъезда в Северную Америку права на центрфорварда сохранятся у уфимского клуба.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате 59 матчей и набрал 29 (11+18) очков при показателе полезности «+20».

В плей-офф на счету Кадейкина 3 (0+3) очка и полезность «+4» в 6 сыгранных матчах.

«Детройт» выбрал игрока в седьмом раунде драфта-2014 под общим 201-м номером.