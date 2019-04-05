Тарасенко о тренере, бившем детей: «Ударом по шлему можно отбить у ребенка желание играть»

Форвард «Сент-Луиса» поделился мнением о воспитании юных хоккеистов.

– В России нашумело видео, на котором детский тренер в Балашихе бил детей клюшкой по голове. Вам такие персонажи в детстве попадались?

– Откровенно говоря, встречалось многое. Думаю, пока буду играть в хоккей и продолжать карьеру, всех подробностей не расскажу. Но всем, кто родился в начале 90-х, уверен, есть что рассказать. Знаю, что было в Новосибирске, в Новокузнецке. Какие поездки были, по сколько человек в номере жили, как питались.

В Казахстан из Новосибирска на автобусе ездили часов 15, а однажды — все 25 из-за долгой задержки на таможне. Люди думают: «Что ты нам рассказываешь, у тебя все нормально!» Но, чтобы было все нормально, я через многое прошел. И все, что у меня есть, заработал честно, своим трудом.

А насчет тренера этого – у каждого разное понятие о воспитании. Понятно, что бить детей нельзя. Но иногда нынешние подростки ведут себя так плохо, что надо как-то на них воздействовать. Это все идет от родителей. Методы воспитания у каждого свои. Меня воспитывал дедушка, и делал это так, как воспитывали его в Советском Союзе. И, мне кажется, этот подход вырастил из меня человека.

– Какой это подход?

– Ты точно понимаешь, что делать можно, а что нельзя. И когда поступаешь плохо или показываешь неуважение к кому-то, тебе четко дают понять, что ты не прав.

– Как дед вас наказывал?

– Бывало, больно. Очень. Но – за дело. Я бы никогда на это не обиделся. Глядя в прошлое, понимаю, что после определенных вещей, которые я совершал и за которые получал, больше у меня никогда в жизни не было не то что соблазна, а мысли делать это. С тех пор, например, не брать чужое для меня – закон. Так что считаю: все это было правильно.

Но ударом по шлему ты можешь отбить у ребенка желание в принципе играть в хоккей. Дети – это тонкие, психологически хрупкие создания. Одним неверным движением ты можешь отбить у них напрочь желание что-то делать. В голове что-то засядет – и все. Уверен, что у этого тренера найдутся защитники. Но и в их глазах это будет правильно до тех пор, пока не коснется их ребенка, – сказал Тарасенко.