Владимир Плющев: «Англосаксы точно не поехали бы на ЧМ-2020, они боятся коронавируса»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение ИИХФ отменить ЧМ-2020 в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.

«Я был уверен, что чемпионат мира по хоккею отменят. Вся Европа дрожит и трясется от всей этой ситуации. Даже если бы ИИХФ сказала, что все равно проведет чемпионат мира в Швейцарии, многие игроки отказались бы приезжать.

Англосаксы точно не поехали бы, они боятся всего этого дела. Европа горит. Может, больше говорят, что горит. Тем не менее, там все закрывается, пустые улицы. Такое решение читалось.

Я думаю, и многие российские хоккеисты задумались бы, ехать сейчас на чемпионат мира или нет в текущих обстоятельствах», – сказал Плющев.

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса