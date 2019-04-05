Данис Зарипов: «Выступаю за отмену плей-офф КХЛ. Кубком будет наша общая победа над коронавирусом»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о необходимости остановить сезон КХЛ из-за угрозы распространения коронавируса.

«Выступаю за то, чтобы отменить плей-офф в этом сезоне, думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаем до конца, насколько серьезной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны.

Нужно выполнить все необходимые меры, которые, например, уже действуют в России и Татарстане. По возможности оставаться дома, не посещать общественные места, провести эти дни со своими семьями, минимизировать возможности заражения. Играть сейчас в хоккей – значит подвергать риску не только хоккеистов, но и все окружение. При этом спортивная составляющая отойдет на второй план, я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков.

При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого. Кто возьмет на себя риск, если кто-то из участников заболеет либо станет источником заражения? Как далеко это может зайти?

Самым разумным решением будет сейчас уйти всем на карантин, и этим самым посодействовать нераспространению этой беды. Самым главным кубком в этой ситуации будет наша общая победа над коронавирусом, здоровье наших с вами семей, близких и, в конечном итоге, всей планеты», – сказал Зарипов.

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