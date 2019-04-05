Крикунов о коронавирусе: «Во всей КХЛ я один в зоне риска. Остальные – молодые, чего им бояться?»

Главный тренер московского Владимир Крикунов поделился мнением о возможной остановке плей-офф Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса.

Ранее о снятии с турнира объявили «Барыс» и «Йокерит».

Серия второго раунда Кубка Гагарина между «Динамо» и ЦСКА должна начаться 18 марта.

«Естественно, это мешает. У ребят настроение уже другое. Но еще нет решения, что закрыли чемпионат, поэтому надо работать.

Нам-то главное, чтобы мы доиграли этот чемпионат. Его надо доиграть. А команды, которые снялись – это же другие государства, где закрылись границы. К ним ни другие команды, ни судьи не могут прилететь.

Если заболеет один хоккеист, то это моментальный карантин для всей команды? Ну заболеет так заболеет. Тут в зоне риска-то я один во всей лиге нахожусь, потому что я старше всех. А все остальные – молодые, чего им бояться?» – сказал Крикунов.

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