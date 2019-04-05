Вице-президент ИИХФ: «КХЛ необходимо остановить сезон. Не понимаю, почему правительство России не приняло меры»

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал решение «Йокерита» сняться с плей-офф из-за коронавируса.

«Я считаю, что «Йокерит» принял абсолютно верное решение. КХЛ необходимо остановить сезон для безопасности граждан.

Не понимаю, почему правительство России еще не приняло такие меры, нужно остановить все национальные чемпионаты. Сейчас здоровье людей важнее чего-либо», – сказал Куммола.

«Йокерит» снялся с плей-офф из-за коронавируса. Кажется, КХЛ тоже остановит сезон

Участники плей-офф КХЛ намерены продолжить сезон. Они провели удаленное совещание («СЭ»)