Кныжов – 50-й россиянин, сыгравший в сезоне НХЛ. Это лучший показатель за 15 лет

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов дебютировал в в матче с «Оттавой» (1:2 ОТ).

21-летний игрок провел на льду 11 минут 48 секунд. В этом сезоне в его активе 33 матча в АХЛ, в которых он набрал 5 (1+4) очков при полезности «+4».

Он стал 50-м россиянином, вышедшим на лед в нынешнем сезоне НХЛ. Это лучший результат в эпоху потолка зарплат – начиная с сезона-2005/06, в котором хотя бы 1 матч провели 49 россиян.

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