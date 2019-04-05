«Динамо» выиграло второй матч у «Спартака» (4:3) в основное время, проигрывая 1:2 к 57-й минуте

Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком» (4:3, 2-0) во втором матче серии Кубка Гагарина.
К 57-й минуте третьего периода бело-голубые уступали 1:2, после чего счет сравнял Вадим Шипачев.
На 58:52 Андре Петерссон забил третий гол «Динамо», а на 59:23 – шайбу в пустые ворота забросил Михаил Григорьев. На 59:54 Робин Ганзл установил окончательный счет – 4:3.
Команда тренера Владимира Крикунова победила в двух домашних матчах и ведет в серии – 2-0. Следующая игра состоится 6 марта.