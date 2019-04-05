Панарин – 9-й игрок в истории «Рейнджерс» с 90+ очками за сезон

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две передачи в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (3:5).

Теперь на его счету 90 (32+58) баллов в 64 играх.

Он стал девятым хоккеистом в истории клуба, набравшим 90 и более очков за сезон.

Кроме того, Панарин стал первым игроком с сезона-2006/07, который достиг этой отметки. Тогда это удалось Яромиру Ягру (96 баллов в 82 играх).

Панарин подарил болельщику шайбу, а партнерам – две голевые передачи. Но «Рейнджерс» проиграл конкуренту за место в плей-офф