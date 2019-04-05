«Локомотив» сыграет собственными воспитанниками против «Витязя». Это самый молодой состав в истории КХЛ

«Локомотив» назвал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
Ярославская команда не заявила на игру ни одного легионера.
Кроме этого, состав «Локомотива» в игре с «Витязем» (средний возраст чуть больше 21 года) станет самым молодым среди всех команд за всю историю КХЛ.
Также все хоккеисты из состава являются воспитанниками ярославской школы. 14 игроков из 21 родились в Ярославле. 19 – в разные годы выигрывали Кубок Харламова в составе «Локо».
💣💥— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) February 27, 2020
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🔙 Коновалов (старт), Малышев, Лукичёв, Осипов, Рафиков, Каюмов, Денежкин, Коваленко, Берёзкин, Манин, Алексеев, Полунин
❌ Лазушин, Савченко, Накладал, Кронвалль, Черепанов, Марков, Пяярви, Свитов, Аверин, Ильенко, Ткачёв, Ландер, Да Коста, Кудрявцев
🚑 Мисюль
⠀#ВИТЛОК pic.twitter.com/ROSa6y37kG