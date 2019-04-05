«Локомотив» сыграет собственными воспитанниками против «Витязя». Это самый молодой состав в истории КХЛ

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«Локомотив» назвал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

Ярославская команда не заявила на игру ни одного легионера.

Кроме этого, состав «Локомотива» в игре с «Витязем» (средний возраст чуть больше 21 года) станет самым молодым среди всех команд за всю историю КХЛ.

Также все хоккеисты из состава являются воспитанниками ярославской школы. 14 игроков из 21 родились в Ярославле. 19 – в разные годы выигрывали Кубок Харламова в составе «Локо».

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