НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Третьей звездой стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Россиянин отразил 44 из 46 бросков в матче с «Сан-Хосе» (3:2) и одержал седьмую победу подряд.
Вторая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, автор шайбы в ворота «Нью-Джерси» (2:3). Форвард забил 700-й гол в НХЛ и стал восьмым игроком в истории, кому покорилась эта отметка.
Первой звездой признан водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс, занявший ворота «Каролины» во время матча против «Торонто» (6:3).
По ходу игры «Харрикейнс» лишились из-за травм двух голкиперов – Джеймса Раймера и Петра Мразека. За 8 минут 41 секунду до конца второго периода на льду появился вратарь-любитель Дэвид Эйрс.
Во втором периоде Эйрс пропустил два из трех бросков, но в третьем он отразил все семь, и в итоге «Каролина» добилась победы.
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