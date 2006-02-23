Водитель ледового комбайна, Овечкин и Шестеркин – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Каролина Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Третьей звездой стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Россиянин отразил 44 из 46 бросков в матче с «Сан-Хосе» (3:2) и одержал седьмую победу подряд.

Вторая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, автор шайбы в ворота «Нью-Джерси» (2:3). Форвард забил 700-й гол в НХЛ и стал восьмым игроком в истории, кому покорилась эта отметка.

Первой звездой признан водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс, занявший ворота «Каролины» во время матча против «Торонто» (6:3). 

По ходу игры «Харрикейнс» лишились из-за травм двух голкиперов – Джеймса Раймера и Петра Мразека. За 8 минут 41 секунду до конца второго периода на льду появился вратарь-любитель Дэвид Эйрс.

Во втором периоде Эйрс пропустил два из трех бросков, но в третьем он отразил все семь, и в итоге «Каролина» добилась победы.

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