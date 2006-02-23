назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Третьей звездой стал вратарь Игорь Шестеркин. Россиянин отразил 44 из 46 бросков в матче с «Сан-Хосе» (3:2) и одержал седьмую победу подряд.

Вторая звезда – капитан «Вашингтона» , автор шайбы в ворота «Нью-Джерси» (2:3). Форвард забил 700-й гол в НХЛ и стал восьмым игроком в истории, кому покорилась эта отметка.

Первой звездой признан водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс, занявший ворота «Каролины» во время матча против «Торонто» (6:3).

По ходу игры «Харрикейнс» лишились из-за травм двух голкиперов – Джеймса Раймера и . За 8 минут 41 секунду до конца второго периода на льду появился вратарь-любитель Дэвид Эйрс.

Во втором периоде Эйрс пропустил два из трех бросков, но в третьем он отразил все семь, и в итоге добилась победы.

😱 Чудо в НХЛ: полматча в воротах «Каролины» играл 42-летний заливщик льда и помог победить «Торонто»

У Овечкина – 700 голов в НХЛ! Быстрее забивал только Гретцки