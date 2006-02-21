Капризов забил 30 голов во втором сезоне подряд и возглавил гонку снайперов КХЛ

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Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов сделал дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (8:1).

Это 30-й и 31-й голы форварда в текущем сезоне.

Капризов возглавил гонку снайперов лиги, обогнав нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, у которого в активе 30 шайб.

Более того, Капризов во втором сезоне КХЛ подряд забил как минимум 30 голов за регулярный чемпионат. В этом сезоне ему понадобилось 55 игр для 31 шайбы, в прошлом – 57 матчей для 30 голов.

Всего в нынешнем сезоне 22-летний форвард набрал 59 (31+28) очков.

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