Драйзайтль о результативной серии: «Многие считают, что я могу играть только с Макдэвидом»

Нападающий Леон Драйзайтль высказался после матча против «Каролины» (4:3 ОТ).

Форвард набрал 3 (1+2) очка, продлив результативную серию до 5 игр.

«По мнению многих людей, я не могу играть самостоятельно. [Они считают, что] я могу играть только с Коннором [Макдэвидом].

«Эдмонтон» показывает хоккейному миру, что мы не команда одного человека.

Дело не только во мне, это все командная работа. Мы играли очень уверенно во всех четырех матчах без Коннора», – сказал Драйзайтль.

«Эдмонтон» выиграл 4 из 5 последних матчей и возглавил Тихоокеанский дивизион