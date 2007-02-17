Фаворит драфта НХЛ Лафренье набрал 7 очков за 25 минут матча с «Квебеком»

Нападающий «Римуски» набрал семь очков в ходе матча против «Квебека» (9:1, второй перерыв).

За 25 минут канадец отметился 7 (1+6) баллами. 18-летний форвард поучаствовал в 7 из 9 голов команды в течение первых двух периодов.

Перед стартом третьего периода игры с «Квебеком» на счету Лафренье 99 (29+70) результативных очков в этом сезоне.

Лафренье является фаворитом драфта . В январе он выиграл золото МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.