Фаворит драфта НХЛ Лафренье набрал 7 очков за 25 минут матча с «Квебеком»

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Нападающий «Римуски» Алексис Лафренье набрал семь очков в ходе матча чемпионата QMJHL против «Квебека» (9:1, второй перерыв).

За 25 минут канадец отметился 7 (1+6) баллами. 18-летний форвард поучаствовал в 7 из 9 голов команды в течение первых двух периодов.

Перед стартом третьего периода игры с «Квебеком» на счету Лафренье 99 (29+70) результативных очков в этом сезоне.

Лафренье является фаворитом драфта НХЛ-2020. В январе он выиграл золото МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.

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