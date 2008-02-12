Защитник «Сент-Луиса» Баумистер потерял сознание на скамейке. Матч с «Анахаймом» перенесен

Теги травмы происшествия Сент-Луис Анахайм Джей Баумистер видео НХЛ Хоккей

Матч между «Сент-Луисом» и «Анахаймом» (1:1) был прерван за 7:50 до окончания первого периода.

Защитник «Блюз» Джей Баумистер потерял сознание на скамейке запасных, ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Игрока унесли на носилках, он пришел в сознание и был отправлен в больницу.

В результате НХЛ приняла решение перенести матч на другой день.

«Из-за чрезвычайной ситуации, связанной с состоянием здоровья защитника «Блюз» Джея Боумистера, сегодняшний матч переносится на другое время. Точная дата будет названа позднее», – говорится в заявлении лиги.

Баумистер провел на льду 5 минут 34 секунды, его последняя смена длилась 1 минуту 20 секунд.

 
НХЛ
12 февраля

Джей Боумистер потерял сознание, а матч был отменен. Анахайм – Сент-Луис. 12 февраля 2020. НХЛ

Смотрите в Яндекс.Эфире

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья