Защитник «Сент-Луиса» Баумистер потерял сознание на скамейке. Матч с «Анахаймом» перенесен

Матч между «Сент-Луисом» и «Анахаймом» (1:1) был прерван за 7:50 до окончания первого периода.
Защитник «Блюз» Джей Баумистер потерял сознание на скамейке запасных, ему потребовалась экстренная медицинская помощь.
Игрока унесли на носилках, он пришел в сознание и был отправлен в больницу.
В результате НХЛ приняла решение перенести матч на другой день.
«Из-за чрезвычайной ситуации, связанной с состоянием здоровья защитника «Блюз» Джея Боумистера, сегодняшний матч переносится на другое время. Точная дата будет названа позднее», – говорится в заявлении лиги.
Баумистер провел на льду 5 минут 34 секунды, его последняя смена длилась 1 минуту 20 секунд.