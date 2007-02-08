Кудашов о 2:5 со Швецией: «Вылезли детские ошибки. Команде нужен опыт, надо набить шишки»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов высказался после поражения от Швеции (2:5) в рамках третьего этапа Евротура.

«Ошибки были совсем детские, нельзя на этом уровне передерживать шайбу, чтобы тебя соперник накрывал, удаляться нельзя. Вот все эти ошибки вылезли и вылились в результат. Пропустили снова в первой смене, потому что сыграли неправильно, упустили игроков. И проиграли свой пятак, позволили шведам там хозяйничать.



Поставили вратаря Александра Самонова, потому что он с финнами позавчера хорошо сыграл. Все получают опыт, этой команде нужен опыт. Не попробовав, они ничего не поймут, и мы ничего о них не поймем. Надо набить шишки им. Будем искоренять допущенные ошибки, чтобы больше их не было», – сказал Кудашов.

Сборная России пропустила не менее 3 шайб в 7 из 8 матчей при Кудашове