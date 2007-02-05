Овечкин – 2-й игрок в истории после Гретцки, забивший 40+ голов в 11 сезонах

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче против «Лос-Анджелеса» (4:2).

В 7 последних играх россиянин забросил 14 шайб.

Всего на его счету 40 голов в 53 матчах сезона. Он достиг этой отметки в 11-й раз в карьере.

По этому показателю форвард вышел на второе место в истории лиги, превзойдя достижения Марселя Диона и (по 10 сезонов с 40 и более шайбами). Рекордсменом является (12).

Кроме того, Овечкин стал первым хоккеистом в истории лиги, забросившим 40 шайб в 11 сезонах, выступая за одну команду.

Всего на счету россиянина 698 голов в НХЛ. Еще две заброшенные шайбы позволят ему стать 8-м хоккеистом в истории лиги, перешагнувшим отметку в 700 голов.