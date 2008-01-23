«Коламбус» выиграл 15 из 19 матчей с 17 декабря. Летом из клуба ушли Бобровский, Панарин и Дюшен

«Коламбус» был сильнее «Виннипега» (4:3) в матче регулярного чемпионата .

Победная серия «Блю Джекетс» продлилась до шести игр.

За этот период команда тренера обыграла «Вегас» (3:0), «Бостон» (3:0), «Каролину» (3:2), Нью-Джерси (5:0) и «Рейнджерс» (2:1).

Более того, за отрезок с 17 декабря одержал 15 побед в 19 матчах.

Напомним, что летом клуб покинули Сергей Бобровский, и Мэтт Дюшен, а после травмы Йоонаса Корписало «Коламбус» использует латвийскую пару вратарей – и Матисс Кивлениекс.

На данный момент «Блю Джекетс» занимают 6-е место в Восточной конференции, набрав 62 очка в 51 игре.