Ковальчук – 4-й по голам в НХЛ среди россиян. Он обошел Буре

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук забросил две шайбы в матче чемпионата с «Филадельфией» (4:1).

Теперь на его счету 866 (439+427) очков в карьере в лиге.

Он вышел на единоличное 4-е место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Павла Буре (437 голов).

Третье место занимает Александр Могильный (473), вторым в списке идет Сергей Федоров (483). Лидирует (689).

Со статистикой Ковальчука в нынешнем сезоне можно ознакомиться здесь.

У Ковальчука все отлично в «Монреале». Обошел Буре – теперь он четвертый среди русских снайперов