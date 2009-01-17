Ковальчук – 4-й по голам в НХЛ среди россиян. Он обошел Буре

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук забросил две шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1).
Теперь на его счету 866 (439+427) очков в карьере в лиге.
Он вышел на единоличное 4-е место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Павла Буре (437 голов).
Третье место занимает Александр Могильный (473), вторым в списке идет Сергей Федоров (483). Лидирует Александр Овечкин (689).
Со статистикой Ковальчука в нынешнем сезоне можно ознакомиться здесь.
У Ковальчука все отлично в «Монреале». Обошел Буре – теперь он четвертый среди русских снайперов