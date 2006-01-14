Овечкин забил 109-й победный гол в НХЛ и вышел на 6-е место в истории, догнав Шенахана

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Каролиной» (2:0).

Россиянин забросил 109-ю победную шайбу в чемпионатах и вышел на 6-е место в истории, обогнав Патрика Марло (108) и сравнявшись с .

Четвертую позицию по этому показателю делят Бретт Халл и Теему Селянне (по 110 голов).

Рекордсмен – Яромир Ягр с 135 победными шайбами. В топ-3 также входят Горди Хоу (121) и Фил Эспозито (118).

Овечкин забил 686-й гол и вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ, обойдя Селянне. До Лемье – 4 шайбы