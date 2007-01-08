Воронков разбил молотком камеру TSN. Из-за такой Канаде не дали удаление в финале МЧМ

Нападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России Дмитрий Воронков в эфире клубного ТВ разбил молотком камеру с надписью «TSN».
Так 19-летний игрок в шутку отомстил камере, которая повлияла на ход финала молодежного чемпионата мира против Канады (3:4).
Кроме того, казанский клуб предложил всем игрокам молодежной команды присоединиться к Воронкову.
В концовке решающего матча шайба попала в камеру, из-за чего игрок канадской команды не был удален с площадки за ее выброс.
Дима Воронков встретился с «героиней» финала МЧМ, и вот что из этого вышло 🤪— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 7, 2020
Приглашаем присоединиться всю молодёжку! @russiahockey pic.twitter.com/swybzXD1iA