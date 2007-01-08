Воронков разбил молотком камеру TSN. Из-за такой Канаде не дали удаление в финале МЧМ

Теги Ак Барс молодежная сборная России молодежный чемпионат мира КХЛ Дмитрий Воронков ахахаха Хоккей

Нападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России Дмитрий Воронков в эфире клубного ТВ разбил молотком камеру с надписью «TSN».

Так 19-летний игрок в шутку отомстил камере, которая повлияла на ход финала молодежного чемпионата мира против Канады (3:4).

Кроме того, казанский клуб предложил всем игрокам молодежной команды присоединиться к Воронкову. 
 
В концовке решающего матча шайба попала в камеру, из-за чего игрок канадской команды не был удален с площадки за ее выброс.

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  • Судьи. Камера была за пределами площадки - это удаление
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