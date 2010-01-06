Брагин о попадании шайбы в камеру: «Это чистые две минуты. Какую-то камеру придумали»

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал комментарий после поражения от команды Канады (3:4) в финале МЧМ.

– Как вам финальный матч?

– Здорово играли, но помогли сопернику выиграть.

Самое главное, что наш стиль игры, который мы показали на этом чемпионате – это будущее российского хоккея.

Мы играли с позиции силы все матчи, поэтому я думаю, мы должны продолжать в этом направлении.

– Как оцениваете эпизод в концовке, когда шайба попала в камеру?

– Там какое-то непонятное совещание было. Конечно, там были чистые две минуты. Какую-то камеру придумали.

– Почему снова не справились с удалениями?

– Эмоции захлестывают как обычно. Этот состав очень импульсивный. Все было близко.

– Удаление Денисенко вас удивило?

– Тут нечего комментировать, вы сами все видели.

– Почему не хватило характера в конце?

– Как это не хватило? Характер здесь есть, а эмоции перехлестывали. Мы с этим старались бороться, успокаивать.

– Что бы вы сейчас исправили?

– Работали бы в этом же направлении. Может быть, дали бы игрокам меньше инициативы, – сказал Брагин.

Канадцев в концовке финала МЧМ спасла телекамера. На нее даже вешают золотую медаль

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