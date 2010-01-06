Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал комментарий после поражения от команды Канады (3:4) в финале МЧМ.
– Как вам финальный матч?
– Здорово играли, но помогли сопернику выиграть.
Самое главное, что наш стиль игры, который мы показали на этом чемпионате – это будущее российского хоккея.
Мы играли с позиции силы все матчи, поэтому я думаю, мы должны продолжать в этом направлении.
– Как оцениваете эпизод в концовке, когда шайба попала в камеру?
– Там какое-то непонятное совещание было. Конечно, там были чистые две минуты. Какую-то камеру придумали.
– Почему снова не справились с удалениями?
– Эмоции захлестывают как обычно. Этот состав очень импульсивный. Все было близко.
– Удаление Денисенко вас удивило?
– Тут нечего комментировать, вы сами все видели.
– Почему не хватило характера в конце?
– Как это не хватило? Характер здесь есть, а эмоции перехлестывали. Мы с этим старались бороться, успокаивать.
– Что бы вы сейчас исправили?
– Работали бы в этом же направлении. Может быть, дали бы игрокам меньше инициативы, – сказал Брагин.
Канадцев в концовке финала МЧМ спасла телекамера. На нее даже вешают золотую медаль