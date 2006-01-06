Егор Замула: «Россия играла не хуже, доминировала над всеми. У Канады все залетало»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула поделился мыслями после поражения от команды Канады (3:4) в финале МЧМ.

«Сейчас тяжело делать выводы. Я был счастлив играть с пацанами. Тренерский штаб слепил команду. Мы были как 23 брата, играли за Россию, но сегодня был канадский день.

Мы не хуже играли, доминировали над всеми соперниками… Я не могу сказать, что было не так. У них все залетало. Вы сами видели. Гол от пятки…

Тяжело что-то разбирать. Поражение – это наша вина. Уже ничего не изменить», – сказал Замула.

Россия проиграла Канаде финал МЧМ. Игра была наша – сами отдали 😥