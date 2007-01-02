Джастин Бибер принял вызов вратаря «Сент-Луиса» Биннингтона пробить ему 10 буллитов

Вратарь Джордан Биннингтон вызвал известного певца Джастина Бибера на состязание.

В одном из недавних постов Бибера в инстаграме есть видео, на котором он играет в хоккей и забивает гол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 28 Дек 2019 в 2:40 PST

«10 буллитов против меня. Если забьешь один, я выкрашу волосы в платиновый блонд», – написал Биннингтон в комментарии к посту.

Бибер поддержал идею и предложил вратарю заснять пари на видео и пожертвовать 10 тысяч долларов на благотворительность в том случае, если гол состоится.