Игорь Ларионов: «У нас немного отключился мозг в матче с США, сказалась усталость после Канады»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о перестановках в звеньях, а также поделился ожиданиями от матча с Германией на МЧМ-2020.

– В большинстве появился Александров вместо Дорофеева. Поменяли местами Марченко и Морозова в спецбригадах.

– Что не работало с Америкой?

– Многие броски блокировались. Сказалась усталость после Канады, и у нас немного отключился мозг. Получились проблемы.

– Теоретически можно представить, что габаритный Соколов пойдет на пятак?

– Да, сейчас будет вариант, что Соколов будет играть перед воротами. Он и Воронков будут в двух линиях. Подколзин и Хованов будут на дальнем пятаке или на синей линии. Этот вариант мы прорабатываем. В звеньях тоже произошли изменения. Морозов и Воронков поменялись местами в тройках.

– Еще и все пары защитников перемешали.

– Да, сегодня так попробовали. Что будет завтра в матче – узнаем на раскатке.

– Что пошло не так в матче с Америкой?

– Это вчерашний день, мы сейчас думаем о Германии. Вчера с ребятами переговорили, посмотрели игру и фокус на последний матч группового этапа, чтобы выйти с таким же настроем, как на Канаду.

– Способна ли Германия сыграть также надежно в обороне, как США?

– Абсолютно. Смотрели первые два периода игры с Канадой, немцы играли очень плотно, играют в консервативный хоккей.

– Ожидали, что Ртищеву дадут дисквалификацию в один матч?

– Да. Когда канадский форвард [Велено] получает дисквалификацию, то другого и не ожидаешь. Вопрос по дисциплине, потеряли этот аспект из-за того, что слишком многое свалилось на голову перед после матча с канадцами. К сожалению, мы допустили очень много нехарактерных для нас ошибок. Мы эту тему проговорили после чехов, и, к сожалению, вернулись к ней обратно в матче с американцами. Дисциплина играет большую роль, все-таки пять на пять нас очень сложно обыграть, – сказал Ларионов.

МЧМ-2020. Морозов тренируется во втором звене с Дорофеевым и Александровым