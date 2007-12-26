Кубок Шпенглера. «Салават» проигрывает «Амбри-Пиотте» со счетом 1:3 после второго периода

В Давосе стартовал розыгрыш Кубка Шпенглера – старейшего клубного международного турнира в Европе.
Кубок Шпенглера
Группа Торриани
Амбри-Пиотта Швейцария – Салават Юлаев Россия – 3:1 (2:0, 1:1, перерыв)
1:0 – 2 Саболич
2:0 – 15 Фора
3:0 – 22 Саболич
3:1 – 39 Лисовец
Состав «Салавата Юлаева»:
Кареев (Сохатский)
Коледов – Сергеев, Умарк – Бурмистров – Амиров
Гареев – Мухамадуллин, Сошников – Картаев – Башкиров
Лисовец – Цулыгин, Майоров – Пименов – Баранов
Петрищев – Шевченко, Кузьмин – Пустозеров – Лукин
Положение команд: Салават Юлаев – 0 (0), Амбри-Пиотта – 0 (0), ТПС – 0 (0).
Группа Каттини
Тршинец Чехия – Сборная Канады – 22:15
Положение команд: Канада – 0 (0), Давос – 0 (0), Тршинец – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Салават Юлаев» сыграет на Кубке Шпенглера без 9 игроков основы