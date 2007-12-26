Кубок Шпенглера. «Салават» проигрывает «Амбри-Пиотте» со счетом 1:3 после второго периода

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В Давосе стартовал розыгрыш Кубка Шпенглера – старейшего клубного международного турнира в Европе. 

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

Амбри-Пиотта Швейцария – Салават Юлаев Россия – 3:1 (2:0, 1:1, перерыв)

1:0 – 2 Саболич

2:0 – 15 Фора

3:0 – 22 Саболич

3:1 – 39 Лисовец

Состав «Салавата Юлаева»:

Кареев (Сохатский)

Коледов – Сергеев, Умарк – Бурмистров – Амиров

Гареев – Мухамадуллин, Сошников – Картаев – Башкиров

Лисовец – Цулыгин, Майоров – Пименов – Баранов

Петрищев – Шевченко, Кузьмин – Пустозеров – Лукин

Положение команд: Салават Юлаев – 0 (0), Амбри-Пиотта – 0 (0), ТПС – 0 (0). 

Группа Каттини

Тршинец Чехия – Сборная Канады – 22:15

Положение команд: Канада – 0 (0), Давос – 0 (0), Тршинец – 0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

«Салават Юлаев» сыграет на Кубке Шпенглера без 9 игроков основы

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