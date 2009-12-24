Ничушкин сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Вегасом»: гол головой (7-й в сезоне), передача и драка с Энгелландом

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка) в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (7:3) и был признан его 2-й звездой.
Во втором периоде россиянин подрался с защитником «Вегаса» Дериком Энгелландом. Игроки начали толкаться у ворот Марка-Андре Флери, после чего сбросили перчатки, в итоге получив по 5 минут штрафа. Для Ничушкина драка стала второй в сезоне.
Также на его счету голевая передача при шайбе Пьера-Эдуара Бельмара и гол, установивший окончательный счет в матче.
Защитник «Голден Найтс» Нэйт Шмидт неудачно вынес шайбу от ворот, она попала Ничушкину в лицо и пересекла линию.
Россиянин отметился результативными действиями во втором матче подряд. В его активе стало 13 (7+6) очков в 33 матчах сезона.
Belly says ring-a-ling, HEAR ME RING!#GoAvsGo pic.twitter.com/0N2rUfVE1r— Colorado Avalanche (@Avalanche) December 24, 2019
🚨 Valeri Nichushkin— Here’s Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) December 24, 2019
7-3 #Avs pic.twitter.com/rnPkJfFbl5