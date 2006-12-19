Макмиллан перешел в «Авангард» из рижского «Динамо»

Нападающий рижского «Динамо» Брэндон Макмиллан перешел в .

Контракт с хоккеистом подписан до конца сезона. Макмиллан будет выступать под номером 15.

В текущем сезоне Макмиллан набрал 20 (9+11) очков в 34 матчах. Всего в набрал 86 (45+41) очков в 192 матчах.

«Укрепить линию нападения перед дедлайном – одна из главных задач для нас.

«Авангард» должен играть мощнее и результативнее, мы видим возможности для усиления реализации большинства.

Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется своей результативностью и характером. Как настоящий канадец, он не уступает в борьбе, всегда сражается до конца.

С Бобом Хартли Брэндон быстро найдет общий язык, Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок нашей команды», – сказал президент омского клуба .