Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (3:2).

Таким образом, капитан «столичных» остался без результативных действий в 3 матчах подряд. «Кэпиталс» проводили турне по Калифорнии.

Овечкин в 3-й раз в сезоне не забил в 3 матчах подряд, но в октябрьском и ноябрьском отрезках набирал по очку за голевую передачу.

В этом матче он провел на льду 17 минут 28 секунд (2:18 – в большинстве, полезность «0»), нанес 5 бросков в створ и применил 2 силовых приема. Также допустил 2 потери шайбы.

С 20 голами в 31 матче Овечкин продолжает занимать 2-е место в гонке снайперов, уступая 5 шайб Давиду Пастрняку из «Бостона».