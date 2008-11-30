Овечкин забросил 675-ю шайбу в карьере и вышел на 3-е место в истории НХЛ по числу бросков

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Тампой» (4:3 ОТ) и был назван его 3-й звездой.

Она стала для россиянина 17-й в нынешнем сезоне, он идет на 4-м месте в гонке снайперов, уступая Давиду Пастрняку из «Бостона» (24 гола), а также Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 18) и Брэду Маршанду («Бостон», 18).

Гол стал для Овечкина 675-м в карьере, он стал 12-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки.

Чтобы выйти на 11-е место среди лучших снайперов всех времен, россиянину нужно забросить 10 шайб – тогда он обойдет (684 гола).

При этом он разделил с финном 3-е место в истории по количеству голов в большинстве (по 255). Впереди Дэйв Андрейчук (274) и Бретт Халл (265).

В этом матче Овечкин нанес 7 бросков в створ. Это позволило ему выйти на 3-е место в истории лиги по количеству бросков за карьеру. С 5365 бросками в 1111 матчах россиянин обошел (5363 в 1348 матчах).

Впереди идут Рэй Бурк (6209 бросков в 1612 матчах) и Яромир Ягр (5637 бросков в 1733 матчах).

Овечкин провел на льду 20 минут 57 секунд (2:16 – в большинстве, полезность «-1»), применил 6 силовых приемов и сделал 1 блок-шот.

Статистика потерь и перехватов – 1:1.