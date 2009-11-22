Дацюк о сборной России: «Будет гололед в Москве – вызывайте, песочком посыплю все»

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк подвел итоги матча регулярного чемпионата с «Авангардом» (2:1 ОТ).

«В овертайме, когда шайба у нас, конечно, всегда хочется забить. Когда у соперника – думаешь, как бы не пропустить. Все просто.



Выхожу на идеальный уровень? Идеальный – это шар. Здорово, что команда выигрывает, это самый большой плюс. У нас хорошее настроение, удается набирать очки. Мне всегда кажется, что могу играть намного лучше, но это не значит, что на самом деле могу. В игре у каждого своя задача и роль на определенный период. Главное – помогать команде, я об этом больше думал.

Команда была на последнем месте? Ну так я же вышел, вы же сами говорили об этом. Все просто. Не знаю, почему так получилось. Может, чувствовали уверенность, а потом перестали забивать, и уверенность ушла. От этого было много ошибок, начали пропускать, и выдался период, где мы были вообще без побед, и эти игры проходили без шансов на победу.

Не сказал бы, что пропуск начала сезона помогает чувствовать себя свежим. Предсезонка ведь и создана для того, чтобы привыкнуть к партнерам, покататься на льду. А так приходится уже во время сезона наигрывать звенья и вклиниваться в строй. Это достаточно тяжело.

Закончил ли я со сборной? Ну хватит. Что вы меня уже здесь прямо так внаглую колете. Если будет гололед в Москве – вызывайте, песочком посыплю все», – сказал Дацюк.