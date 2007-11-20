Назаров о травме Кучерова: «В мое время Шенн отправился бы в больницу. Нужно думать, кого ты бьешь»

Теги Тампа-Бэй Сент-Луис НХЛ Андрей Назаров Sports.ru Брэйден Шенн Никита Кучеров Чемпионат.com натив Хоккей

Тренер Андрей Назаров высказался о хите нападающего «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна против форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

«В мое время, когда в НХЛ был развит институт тафгаев, а на площадке постоянно дежурили «телохранители», за подобные вещи этого Брэйдена Шенна постигло бы серьезное наказание. Думаю, этот непонятный хоккеист отправился бы в больницу, а на льду почти наверняка вспыхнула бы массовая драка.

Нужно думать головой, что ты делаешь на льду и кого ты бьешь, нанося человеку травму. Никита Кучеров – звезда мирового масштаба, который генерирует доход не только для «Тампы», но и для всей НХЛ. Ведь на звезд ходят смотреть болельщики», — сказал Назаров.

Кучеров получил травму после хита Брэйдена Шенна

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