Назаров о травме Кучерова: «В мое время Шенн отправился бы в больницу. Нужно думать, кого ты бьешь»

Тренер Андрей Назаров высказался о хите нападающего Брэйдена Шенна против форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

«В мое время, когда в был развит институт тафгаев, а на площадке постоянно дежурили «телохранители», за подобные вещи этого постигло бы серьезное наказание. Думаю, этот непонятный хоккеист отправился бы в больницу, а на льду почти наверняка вспыхнула бы массовая драка.

Нужно думать головой, что ты делаешь на льду и кого ты бьешь, нанося человеку травму. Никита Кучеров – звезда мирового масштаба, который генерирует доход не только для , но и для всей НХЛ. Ведь на звезд ходят смотреть болельщики», — сказал Назаров.

Кучеров получил травму после хита Брэйдена Шенна