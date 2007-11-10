Мировой кубок вызова (U-17). Россия выиграла турнир второй год подряд, обыграв в финале США – 6:2

Сборная России (U-17) стала победителем Мирового кубка вызова, проходившего в Канаде.

Команда Андрея Козырева обыграла в финале сборную США. Россияне выигрывают кубок вызова второй год подряд.

В прошлом году команда 2002 года рождения стала победителем впервые с 2014 года.

Мировой кубок вызова U-17

Финал

Россия U-17 – США U-17 – 6:2 (0:0, 2:0, 4:2)

1:0 – 28 Свечков (Гайдамак)

2:0 – 40 Полтапов (Лазутин)

3:0 – 47 Иванцов

4:0 – 55 Чибриков

5:0 – 56 Гайдамак (Юров)

5:1 – 57 Хрещак (Браун, Уилмер)

5:2 – 59 Саганюк (Пастухов, Хьюз), ГБ

6:2 – 60 Юров (Свечков), ПВ

Вратари: Бринкман – Мбереко.