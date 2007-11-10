Мировой кубок вызова (U-17). Россия выиграла турнир второй год подряд, обыграв в финале США – 6:2

Сборная России (U-17) стала победителем Мирового кубка вызова, проходившего в Канаде.
Команда Андрея Козырева обыграла в финале сборную США. Россияне выигрывают Мировой кубок вызова второй год подряд.
В прошлом году команда 2002 года рождения стала победителем впервые с 2014 года.
Мировой кубок вызова U-17
Финал
Россия U-17 – США U-17 – 6:2 (0:0, 2:0, 4:2)
1:0 – 28 Свечков (Гайдамак)
2:0 – 40 Полтапов (Лазутин)
3:0 – 47 Иванцов
4:0 – 55 Чибриков
5:0 – 56 Гайдамак (Юров)
5:1 – 57 Хрещак (Браун, Уилмер)
5:2 – 59 Саганюк (Пастухов, Хьюз), ГБ
6:2 – 60 Юров (Свечков), ПВ
Вратари: Бринкман – Мбереко.