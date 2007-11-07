«Авангард» представил макет новой арены в Омске

«Авангард» представил публике макет новой арены в Омске.

Строительство планируют начать в 2020 году. Арена должна будет принять матчи МЧМ-2023 вместе с Новосибирском. Вместимость составит 12 тысяч зрителей.

Макет новой Арены в Омске мы покажем сегодня днём, но вы увидите его первыми. Прямо сейчас. Что скажете? Это должно быть очень круто🤘🏻



Поскорее бы! pic.twitter.com/SYQxvKwc0w