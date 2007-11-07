«Авангард» представил макет новой арены в Омске

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«Авангард» представил публике макет новой арены в Омске.

Строительство планируют начать в 2020 году. Арена должна будет принять матчи МЧМ-2023 вместе с Новосибирском. Вместимость составит 12 тысяч зрителей.

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