Крикунов об ошибках защитников: «Степень одаренности у людей разная – одни поют как Шаляпин, другие совсем не поют»

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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4).

«Играли хорошо, но проиграли. Игра получилась интересная больше для зрителей, чем для нас. Мы наделали ошибок в обороне, пропустили эти голы. В остальном старались, боролись, но не повезло. На Бека необходимо было выкатываться. Вопрос по решающему удалению к судьям, а не ко мне, не я же удалял.

С чем связаны ошибки некоторых защитников? Степень одаренности у людей разная – одни поют как Шаляпин, другие совсем не поют.

Индрашис не играет за «Динамо», зато здоров для сборной Латвии? Ну и посмотрим, как он там будет играть.

В паузе сначала выходные у нас будут, а потом начинаем работать у себя на базе. Будем готовиться, сейчас там коробку поменяли, теперь она таких же размеров, как и на «ВТБ-Арене».

Я не работал с игроками в то время, когда играли за «Динамо» Балашиху. Похоже, что возвращение в Балашиху стало больше стимулом для первого звена. Они все шайбы забили, а эти молодые ребята по нулям катаются», – сказал Крикунов.

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