Кравцов об американском юморе: «Сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, я в Челябинске жил»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился мнением об американском юморе. Хоккеист начинал нынешний сезон в системе «Рейнджерс».
«Он больше такой как бы грязный, могут и из близких кого-то задеть. Нельзя рассказывать, какие там шутки.
Я сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, потому что я в Челябинске жил», – сказал Кравцов.
Новую челябинскую звезду переоценили. Слишком мягкий, тонкий, нет характера
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