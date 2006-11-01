Кравцов об американском юморе: «Сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, я в Челябинске жил»

Нападающий Виталий Кравцов поделился мнением об американском юморе. Хоккеист начинал нынешний сезон в системе .

«Он больше такой как бы грязный, могут и из близких кого-то задеть. Нельзя рассказывать, какие там шутки.

Я сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, потому что я в Челябинске жил», – сказал Кравцов.

Новую челябинскую звезду переоценили. Слишком мягкий, тонкий, нет характера

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