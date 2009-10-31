«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд

Теги Сибирь ЦСКА Николай Заварухин КХЛ Хоккей

«Сибирь» на домашнем льду переиграла ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, новосибирскому клубу удалось продлить победную серию до шести игр.

Ранее команда тренера Николая Заварухина победила «Спартак» (2:1), «Сочи» (4:1), «Витязь» (4:1), магнитогорский «Металлург» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (3:0).

На данный момент «Сибирь» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 22 матчах.

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