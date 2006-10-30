Николишин о том, что русские игроки захватывают НХЛ: «Не тешьте себя иллюзиями, уровень нашего хоккея падает»

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал выступление российских хоккеистов по итогам прошедшего игрового дня в .

«Снайперским достижениям Овечкина удивляться не стоит – человек уже больше 10 лет забивает много голов, практически с одной и той же точки мощным броском, против которого вратари ничего не могут сделать. И надо еще смотреть, сколько он бросков наносит. Сегодня, если я не ошибаюсь, он раз 16 бросил, десять раз в створ попал. Овечкин умеет находить позицию, партнеры его используют. Сашка – профессионал и яркий пример стабильности.

Свечников – новая большая русская звезда? Об этом мы говорим еще с прошлого сезона. Играет здорово, и сегодня забил неординарную, красивую шайбу, сумел засунуть ее в девятку. Но это такой гол для тети Маши, для корреспондентов, а мне больше понравилась его вторая шайба в большинстве. Он одаренный, талантливый мальчишка, и сейчас оправдывает все авансы.

В Америке говорят, что Свечников – новый Овечкин? У нас любят ярлыки развешивать, но это совсем разные игроки, их объединяет только то, что они россияне. Не думаю, что Андрей будет забивать так много, как Овечкин. Свечников больше играет на партнеров, а Сашка – чистый голеадор.

По Радулову, считаю, что он и предыдущие игры неплохо провел. Там много факторов, почему не выигрывал, а Радулов не забивал. Он выкладывался во всех матчах, но где-то удачи не хватало, где-то торопился. Это хоккей, такое часто случается, и я рад за Сашку, что его прорвало.

Русские хоккеисты захватывают НХЛ? Вы издеваетесь? Посмотрите статистику, сколько наших парней там играет, а сколько шведов, финнов, про североамериканцев и говорить не стоит. Мы деградируем в этой лиге. Да, у нас есть звезды и лидеры клубов, но их совсем ничтожное количество.

Стабильно выступают в НХЛ около двадцати россиян, как таким количеством можно захватить лигу? Сейчас у нас есть несколько звездочек, которые представляют Россию в сильнейшей лиге мира, но это не говорит о продуктивности нашего хоккея. Поэтому не тешьте себя иллюзиями. Надо в колокола бить, что уровень падает», – сказал Николишин.

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ААААА! Свечников забил из-за ворот – такого в НХЛ еще никогда не было 😱😱😱

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