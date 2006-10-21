Кузнецов о поводе подраться в игре с «Чикаго»: «Если бы у бабушки был ###, она была бы дедушкой»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов ответил на вопросы после матча чемпионата с «Чикаго» (5:3).

– Семь матчей со старта сезона – семь очков. Для вас это хорошее начало чемпионата?

– Главное не мои очки, а победы. Хоть я и сторонник того, что можно иногда проиграть, но играть нужно правильно и хорошо.

Мы в такое время живем, что эти очки будут очень нужны в конце сезона.

– Не помню, что когда-либо видела вас дерущимся на льду...

– Да я и не хотел драться. Стоял, обнимался, мальчик сзади подлетел... Но это же просто эмоции, ничего страшного не произошло.

– А если бы был повод, подрались бы?

– А если бы у бабушки был ###, она была бы дедушкой. Такой ответ вас устроит?

– Вполне. Вас как партнера традиционно спрашивают в начале каждого сезона, сколько голов он забьет. На сколько поставите сейчас?

– Ой, я не хочу гадать в этом году. Мы между собой разговариваем на эту тему, но только между собой. Могу только одно сказать: сейчас говорят, если человек забивает 45 голов, то считают, что это уже будет плохо.

Извините, тут 20 в НХЛ тяжело забить, а люди обсуждают 50-60. Это такие цифры, для меня уж точно нереальные.

Пока я еще сам играю в хоккей, тяжело понять, как это вообще возможно, – сказал Кузнецов.

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